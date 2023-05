Üks lihtne märk, mis näitab, et inimene on terve ega kannata depressiooni all

Väiksemgi naer on kasulik!

Niiberg kirjutab oma raamatus, et on kindlaks tehtud, et juba väikseimgi naer on tervisele kasulik. Naer on üks imeline asi, mis on nii nakkav ja avaldab alati positiivset mõju. Naer laiendab kapillaarseid veresooni, mille tulemusena paraneb kõigi rakkude vere- ja hapnikuvarustus, reeglina tugevnevad organismis toimuvad biokeemilised protsessid ja aktiviseerub ainevahetus. Seetõttu on naeru kõikidel aegadel loetud inimelu kõige tervislikumaks aspektiks.

Öeldakse, et see inimene, keda ajavad naerma omaenda väikesed viperused, on igati terve ega kannata depressiooni all. Üks minut naeru tugevdavat inimese immuunsüsteemi 24 tunniks. Viis minutit naeru lisavat elueale kolm päeva.

Rahvusvaheliselt ei ole olemas üldtunnustatud huumori definitsiooni, aga kasutusel on erinevaid mõisteid:

Huumor on rõõmsameelne elukäsitlus.

Huumor on nali, üks koomika laad.

Huumor on ellusuhtumise viis − elu iseärasustesse suhtutakse mõistvalt, sageli optimistlikult naerdes jne.

Niiberg märgib, et ei tohi segamini ajada huumorit ja satiiri. Satiir on hävitav naermine kõrgemalt positsioonilt, aga huumor − see on kaastundlik naer.

Naeruteraapia põhineb kehamälul