Üle maailma ilmus samal päeval «Seitsme õe» sarja viimane osa

Seitse õde on kogunenud Titaani pardale, et jätta hüvasti mõistatusliku isaga, keda nad siiralt armastasid.

Kõigi üllatuseks selgub, et hoopis kadunud õde on see, kellele Pa Salt otsustas usaldada nende mineviku juurde viiva niidiotsa. Aga iga paljastatud tõde toob endaga kaasa uue küsimuse. Õed peavad seisma silmitsi teadmisega, et nende jumaldatud isa oli keegi, keda nad vaevu tundsid. Kõige šokeerivam on aga asjaolu, et pikka aega varjul olnud saladused võivad veel praegugi endaga tagajärgi kaasa tuua.