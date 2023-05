Raputav teos näitab, milline on tõenäoline tulevikustseraarium teadlaste arvates

Raamatu kokkuvõtmiseks tuleks pool raamatut siia ümber jutustada, kuna autoril on igas peatükis nii head arutelud, mõtted, teemad. Ta püstitab mitmeid hüpoteese selle kohta, milliseks tulevik kujuneb, puudutab liikide rännet ja väljasuremist, kliima soojenemist, geneetilist muundamist, looduse seadusi jpt. Kui muidu kliimamuutuste kontekstis keskendutakse sellele, kes välja surevad, siis see raamat teoritiseerib ka selle üle, kes alles jääb, kelle arvukus inimtegevuse tõttu lokkab, inimeste parasiidid, voodilestad, täid, rotid, varesed, kelle peale me mõelda ei taha. Osad asjad, mis Rob Dunn välja tõi, tunduvad tagantjärgi ilmselged, aga samas polnud ma kunagi nende peale niimoodi mõelnud.

Mulle meeldis, et teos on kirjutatud neutraalsest vaatepunktist, millest kumab läbi uudishimu. Autorit huvitavad muutused. Ta ei mõista hukka ega ütle, et asjad on hullult halvasti või hästi. Lugejal lastakse ise loetu põhjal omad järeldused teha. Õige pea selgub, mis päriselt saab, kuna kõik see hakkab lähikümnenditel lahti rulluma. Kliimasoojenemise mõju on ju juba praegu aastaaegade muutumisest tunda. Elame põneval ajastul, murrangulistel aastatel. Tundub, et Eesti on kliimamuutuse suhtes hea koht elamiseks. Samas ei ole ma absoluutselt vaimustuses liigirikkuse kadumisest.

Rob Dunn, «Tuleviku looduslugu». Foto: Raamat