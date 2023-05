Rahatarkuse koolitaja: see on üks targemaid asju, mida sul on võimalik teha

Käsitlenud mõnd raha omadust, pöördugem nüüd põgusalt ühe lihtsa tehnika juurde, mida saad kohe kasutama hakata, et alustada soovitud hulga raha ligitõmbamist. Esimesena palun sul vaimusilmas ette kujutada, et istud koos mitme sõbraga ühes toas. Seejärel palun kujutle end neile teatamas oma kavatsusest saada jõukaks, vähemalt piisavalt jõukaks, et elada nii, nagu otsustad elada. Kujuta nüüd ette, mis tunde see sinus tekitaks. Kui oled nagu enamik inimesi, tunneksid end tõenäoliselt väga ebamugavalt. Võib-olla tunneksid end nii ebamugavalt, et võtaksid isegi oma sõnad tagasi, öeldes neile, et tegid ainult nalja. Aga peaksid mõistma, et jõukad inimesed ei tunne end kunagi ebamugavalt, kui raha jutuks tuleb. «Miks ei tunne,» küsid? Kõige ilmsem vastus oleks, sest neil on seda juba palju. Aga see pole õige vastus. Peaksid aru saama, et inimesed ei tunne end rahast rääkides mugavalt, sest neil on seda. Neil on raha, sest nad tunnevad end sellega mugavalt. Teiste sõnadega, üks põhjus, miks jõukatel inimestel on raha, on see, et neil on kujunenud teadlikkuse seisund, mida nimetame edaspidi «rikkuse teadlikkuseks». Seega järeldub sellest, et kui tahame endale raha ligi tõmmata, peame hakkama suurendama ka rikkuse teadlikkust.