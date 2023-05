MITTE JUST MÕNUS LUGEMINE ⟩ Kuidas võidelda kirjeldamatu õudusega?

Lool ja ajalool vahet teha on teinekord keeruline. See raamat on vormistet kui lugu, ent on pigem ajalugu. Ses mõttes, et väljamõeldiseks kätte ei minda – vahel ju tahaks, kui vaja lünki täita – aga ei. Ajalugu on olemas ja kui teda parasjagu pole, siis omalugu vahele ei poetata. Vähemalt nii mulle tundub ja massiivne viitestik laseb uskuda.