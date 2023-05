Lugu poisist, kes kõndis paljajalu Pariisi, et Paavo Nurmit võistlemas näha

Prefektuuri kutsuti üks Soome ajakirjanik. Ta küsitles poissi pikalt ja tõlkis siis, mis ta oli teada saanud. «Poisi nimi on Aiko ja ta elab kaugel Soome põhjaosas, külmal ja lumisel Lapimaal. Tal ei ole isa ega ema ja tema ainus vara oli kaks põhjapõtra. Ühel päeval ütles keegi talle, et maailmas on üks mees, kellest kiiremini ei suuda joosta ükski teine inimene, ükski põhjapõder ega isegi mitte polaarhundid. See mees on soomlane ja tema nimi on Paavo Nurmi. See väike Aiko tahtis väga seda hämmastavat meest näha. Ta tahtis näha, kuidas ta võistleb maailma kõige kiiremate meestega. Aga selleks pidi ta tulema siia kaugesse Pariisi. Ta teadis, et siin toimub suur võistlus, ja arvas, et Paavo Nurmi peaks seal kindlasti kohal olema. Aiko müüs oma põhjapõdrad maha ja pakkis oma asjad pikaks teekonnaks kokku. Tal oli raha ainult selleks, et ületada Soome piir ja jõuda Rootsi. Sealt otsustas ta edasi kõndida. Ta kõndis läbi Rootsi, Taani, Saksamaa ja jõudis lõpuks Pariisi. Nüüd lootiski ta näha Paavo Nurmit, kuulsat meistrit, kelle vastu keegi ei saa.»