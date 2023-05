Charlie Chaplini 4 tähelepanuväärset mõtet, mis tasub meelde jätta

Pidage sellest kinni oma elu kõigil etappidel ja nautige tervena elamist. Kui te näete kuud, siis näete Jumala ilu. Kui näete päikest, näete Jumala jõudu. Kui vaatate peeglisse, naete Jumala parimat loomingut. Uskuge sellesse! Me oleme kõik turistid ja Jumal on turismibüroo agent, kes on meie marsruudid paika pannud. Usalda teda ja naudi elu! Elu on lihtsalt seiklus! Seepärast ela TÄNA, sest HOMSET ei pruugi olla.