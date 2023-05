Elwyn Brooks White: lootus on antud meile selleks, et elada üle rasked ajad

Lootus on antud meile selleks, et elada üle rasked ajad. Kui ma ärkan pühapäeva hommikul, sean ma oma kellad kodus õigeks. See on minu panus, et Universumis valitseks kord ja see püsiks. Meremehed teavad, et ilm petab vahel. Sama võib öelda inimühiskonna kohta. Mõnikord võib olukord näida väga hull, kuid siis paistab ootamatult pilve tagant päike ja kõik muutub ühe hetkega. Samas on tõsi, et inimkond on põhjustanud sellel planeedil palju kurja ja tekitanud kaost. Kuid ma tahan uskuda, et me kanname endaga ka headuse seemneid, mis juba ammu peituvad meie sisemuses ja ootavad sobivaid tingimusi, et hakata idanema ja lõpuks vilju kandma. Inimesele omane teadmisjanu, tema visadus, soovimatus mitte alla anda ja leidlikkus on toonud talle kaasa palju kaotusi. Jääb üle loota, et need omadused aitavad tal ka välja rabeleda. Hoidke ennast, ärge kaotage lootust ja pange oma kellad õigeks, sest homme saabub uus päev.