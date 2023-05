MÜSTEERIUM ⟩ «Kuidas oleks suurejoonelise rööviga mõnes uhkes härrastemajas?»

«Tegelikult võinuks see parajaks pähkliks osutuda,» tunnistas Roddy. «Ma pole sellise süsteemiga varem kokku puutunud – aga mul vedas taas. Kahe peasissepääsu, esimese ja tagumise juures on juhtpaneel. Framptonid olid just linnas poodides, kui me maja juurde jõudsime, ja mõistagi olid nad enne väljaminekut süsteemi tööle pannud. Aga Fiona oli meiega kaasas ja tema tegi ukse lahti ja võttis signalisatsiooni maha koodiga, mida ma tema selja taga seistes nägin. Kellelegi neist vist ei tulnud korrakski pähe, et ma võiksin selle meelde jätta.»

«Just. Ma juba näitasin teile, kuhu auto parkida. Ja see on ruum, kuhu te minema peate.» Roddy näitas nende sihtmärki plaanil ja küünitas siis käe teise paberilehe järele. «Siin on nimekiri asjadest, mida ma soovin, ja nende täpsest asukohast ruumis. Midagi rasket nende seas pole, olge lihtsalt kergesti purunevate esemetega ettevaatlikud ja paigutage maal selle kaitsmiseks eraldi kotti – see on küll pisike, kuid väärt tervet varandust. Te peaksite kolme minutiga sees käidud saama. Ah jaa, ja ärge unustage, et kehtivad tavalised reeglid. Keegi ei tohi viga saada. Framptonid magavad mitu tuba edasi ja ei tohiks midagi kuulda, aga te teate, mida teha, kui keegi peaks teile peale sattuma.» Selle juhtnööri kordamiseks poleks küll pidanud põhjust olema, kuid ta tegi seda alati. Mehe kreedo kohaselt ei olnud seni erilist õnnetust sündinud, kuni keegi viga ei saanud. Ühelegi ta ohvrile poleks tohtinud mõne oma aarde kaotamisest suuremat kahju tekkida. Tegelikult olid asjalood sellised, et ehkki mees küll teadis, et teised lõid asjas kaasa peamiselt raha pärast ja eeldasid oma osaluse eest ettevõtmises kopsakat tasu, kannustasid teda ennast ennekõike erutus, risk, asja õnnestumisega kaasnev põnevus.