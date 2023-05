JÄRJEJUTT ⟩ Mõistujutt inimese kõige imelisemast võimest

Marguerite Yourcenar (1903–1987) on XX sajandi prantsuse kirjanduse üks säravamaid klassikuid, kelle mitmekülgse ja erudeeritud loomingu humanistlik sõnum on aegumatu. Yourcenari loomingu fookuses on Euroopa kultuurilugu antiigist kaasajani, elu lõpukümnenditel laienes ta huvi ka Jaapani ja Hiina kultuurideni. Tänu maailmakuulsuse saavutanud loomingule valiti Marguerite Yourcenar 1980. aastal esimese naisena Prantsuse Akadeemia liikmeks.