Tallinnas toimub sügiseni luulepiknike sari

Neljapäeval, 8. juunil kell 18 on Kännukuke raamatukogu hoovis, Kännukuke kogukonna aias külaliseks luuletaja Andra Teede. Lisaks luulele on Teede kirjutanud ka kriitikat, artikleid, näidendeid, laulusõnu ja libreto ooperile «Korduma kippuvad küsimused». Aastast 2014 on ta ka seriaali «Õnne 13» stsenarist.