Esitlusele tuleb Hispaania suursaadiku seikluslik graafiline romaan

Mai 2007. Maailma suurim aardejahiettevõte pälvib avalikkuse tähelepanu teatega, et on avastanud Atlandi ookeani põhjast ajaloo suurima veealuse aarde. Väidetavalt on aare pärit salapäraselt Musta Luige nimeliselt laevalt. Leidub siiski otseseid viiteid sellele, et varandus peaks kõigi õiguste järgi kuuluma Hispaaniale. Alguse saab põnev juriidilis-poliitiline intriig, mille juured ulatuvad sajandite taha ja kus väike seltskond Hispaania ametnikke asub võitlema oma maa ajaloolise pärandi nimel, vastaseks mõjuvõimsad Ühendriikide aardekütid.