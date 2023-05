ÖÖraamatukogu kestab sel kevadel kauem kui kunagi varem

Kuigi praegusel ajal keskenduvad tudengid eelkõige õppimisele, korraldavad üliõpilasesindus ja ülikooli raamatukogu sel perioodil mitmeid üritusi. «Seekordne ÖÖraamatukogu on tähtsa sünnipäeva puhul tavalisest oluliselt sündmusterohkem,» rääkis ülikooli raamatukogu teenindusosakonna juhataja Olga Einasto ja lubas, et viiel nädalal jagub erinevaid tegevusi kõigile. «Koostöös üliõpilasesindusega toimuvad näiteks reedeti stiiliõhtud ning ülikooli nõustamiskeskus pakub mitmel päeval töötubasid, kus juhendatakse, kuidas stressirohkel perioodil õppimisega toime tulla,» lisas Einasto.

Üliõpilasesinduse aseesimees Siret Siim kutsus üles tudengeid ÖÖraamatukogu projektist osa võtma. «Mul on hea meel, et tähtsa juubeli puhul on tudengitel pikema ajaperioodi jooksul võimalik raamatukoguga lähemalt tutvuda ning ma loodan, et nad seda võimalust ka kasutavad,» rääkis Siim. Lisaks kutsus üliõpilasesinduse aseesimees üles tudengeid osalema 15. mai õhtul avaüritusel, kus lisaks sõnavõttudele pakutakse kohaletulnutele ka kringlit.