Eesti keeles ilmus Michelle Obama uus raamat

Elu tõsistele väljakutsetele ei pruugi alati olla lihtsaid lahendusi või üheseid vastuseid, ent Michelle Obama usub, et me kõik suudame endale leida meetodid, mis aitavad meil muutuste tuules paremini navigeerida ja rahulikuks jääda. Raamatus «Meis kõigis on helgust» algatab ta lugejatega avameelse ja ausa dialoogi, arutledes teemade üle, millega maadlevad paljud.

Kuidas luua püsivaid ja ausaid suhteid? Kuidas avastada selles kirevas maailmas oma tugevus ja kogukonna tugi? Milliseid vahendeid kasutada, et eneses kahtlemise ja abituse tundega toime tulla? Mida teha, kui tundub, et see kõik on liig?