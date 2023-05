Harjutus, mis aitab sul oma ärevust paremini mõista

Sageli arvatakse, et ülemõtlemine on halb omadust, millest peab lahti saama. Tegelikult on see väga kasulik isiksuse omadus – põhjalik ja sügav oskus olukorda lahti mõtestada ja seeläbi jõuda suurte taipamisteni. Kui see aga muutub ülemõtlemiseks, üleanalüüsimiseks, hakkab inimene looma sellega endale suuri kannatusi ja piina. Samamoodi, nagu sa suudad mõelda üle end negatiivsesse keerisesse, on võimalik see iseloomuomadus panna enda kasuks tööle - sa saad mõelda end positiivselt üle ja suunata ülemõtlemine hoopis millegi ilusa võimendamiseks ja loomiseks.