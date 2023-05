EBAHARIK JUHTUM ⟩ «Mulle saadeti nagu mingit laadi teade inimese kadumise kohta. See naine on kadunud internetis»

Otsinguga leitud artiklitest mitmes oli ka foto Palamóse rannalt. See oli tehtud ajal, mil politsei veel kohal viibis. Ta otsis foto üles. Pilt oli üles võetud eemalt. Liival seisis kaks politseinikku. Laip oli veepiirilt autode vahele viidud ja kinni kaetud. Üks politseinik vestles paari noorega, kel oli kaenlas surfilaud. Eemal jälgis toimuvat rühm pealtvaatajaid. Wisting tegi foto suuremaks, et näha, kas Astria võiks nende hulgas olla, kuid pilt oli tilluke ja hägune. Polnud võimalik aru saada, kas seal on naised või mehed või kas mõnel on seljas jooksuriided.

Viimane pitsatükk oli külmaks läinud ja kõva kooriku peale võtnud. Wisting sõi selle viilu ära ja otsis välja Astria fotoga e-kirja. Mingil moel oli näha, et tegemist on suvitaja, mitte kohaliku elanikuga. Naine seisis täies vihmariides keset basseini. Jäi mulje, et foto on lavastatud näitama mälestust toredast suvest, mil kogu puhkuse aja vihma sadas. Astria oli ka öelnud, et on ametis tööstuse protsessianalüütikuna. Larvikis ja Stavernis on tööstusega seotud ametikohti vähe. Samas kõlas see rohkem nagu konsultanditöö, mida võib teha kust iganes. Kuid oli tähelepanuväärne, et inimene pakib reisile kaasa päästevesti. Norras on vihmajope ja kummisaapad puhkuse loomulik osa. Päästevest mitte nii väga, aga inimesel võib see vabalt suvilas rippuda küll.