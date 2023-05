Ingvar Villido selgitab, kuidas tekivad taustaemotsioonid ja kuidas neid vabastada

Villido kirjutab oma raamatus «Teadvuse praktiline kasutamine», et taustaemotsioonidest vabanemine võib meie elu kardinaalselt muuta. Ta selgitab, et taustaemotsioon tekib mingi pingelise sündmuse või elumuutuse ajal ning jääb sealt alates aktiivseks. «Sa ise oled edaspidi selle suhtes aga nagu kala vees – kuigi vesi mõjutab kala pidevalt, ei ole kala ise sellest teadlik. Samamoodi mõjutab ka see emotsioon sind pidevalt, aga sa ise ei tea, et ta olemas on. Selliseid taustaemotsioone on sul palju, need on nagu taustal jooksvad programmid arvutis, mis kulutavad akut ja kurnavad protsessorit,» lausub ta ja lisab, et taustaemotsioonid on aktiivsed ööpäevaringselt, avaldades pidevat mõju meie tervisele ja energiatasemele. Taustaemotsioonid mõjutavad negatiivselt kehakeemiat ja hormoone, neist vabanedes võivad leeveneda isegi mitmed kroonilised tervisehädad.

Ingvar Villido, «​Practical Consciousness». Foto: Raamat

Villido toob välja, et taustaemotsioonide mõju meile on ehk suuremgi kui igapäevaselt kerkivatel emotsioonidel, kuna need läbistavad kõiki meie eluaspekte. Taustaemotsioonid määravad ka meie temperamenditüübi ja kui midagi aktuaalset ei toimu, määravad taustaemotsioonid ka meie käitumise. «Need on justkui salalikud emotsioonid, mis tegutsevad väljaspool teadlikkuse radari vaatevälja. Nende mõju on suur, aga nähtamatu.»

Kuidas taustaemotsioonid tekivad? Kust su taustaemotsioonid pärit on?