KAVAL ⟩ Kirjastus reageeris riigikogus raamatute lugemisele kiiresti: saame aru, et seda oskust on paljudel vaja

Kadastik lükkas selle väite täna sotsiaalmeedias ümber, tunnustades viisakalt Vooglaidu kui oponenti. «Ma nii igaks juhuks täpsustaks, et Varro Vooglaid on veidi valesti aru saanud. Temasse isiklikult ma muide suhtun vägagi respekteerivalt. Ma olin vägagi kõhkleval seisukohal mida tähendas tema saamine riigikokku, et kuidas see saalis emotsioone tekitab, aga inimene on täiesti selgelt tööle pühendunud, äärmiselt viisakas ja korrektne. Alati korrektselt riides, alati ütleb viisakalt tere koridoris möödudes ja mul on null kriitikat tema käitumise vms osas niiet võin avalikult kinnitada, et Varro Vooglaid ei ole mölakas! Päriselt!»