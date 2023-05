Aiakujundaja Maria Palusalu õpetab praktilises raamatus, kuidas vähese vaevaga ilus aed luua

«Kes meist ei tahaks kaunist aeda, mille nimel ei peaks pidevalt nii hullusti pingutama, et ninast veri väljas?! Kuidas on võimalik, et ühel aiaomanikul on imeline aed ja ta ei tee peaaegu terve suvi mitte midagi selle ilusana püsimiseks ja teine teeb aias iga päev midagi, aga ikka pole soovitud tulemust saavutanud? Sellest kõigest ma kirjutan enda trükisoojas raamatus «Naadimetsast Paradiisiks»,» sõnab autor ja kutsub oma raamatu esitlusele, mis toimub 18. mail kell 17.30 Tartu Lõunakeskuse Apollos.

Raamatus «Naadimetsast paradiisiks ehk kuidas saada silmapaistvat ja vähe hoolt nõudvat aeda» on seitsmest osast koosnev mudel, mis otseselt mõjutab seda, kui palju või vähe hoolt aed vajab ja kuidas see välja näeb. Neid etappe järgides ei jää autori kinnitusel edu tulemata, sest see on toimiv ja sadu kordi läbi proovitud viis rajada ilus ja vähem hoolt nõudev aed.