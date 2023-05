«Sobiva temperatuuri juures põleb tuhaks kõik. Puit. Riided. Inimesed»

Lootsin vaid, et kõige hullem ootab seni, kuni lennukile saan. Olin teel tagasi Londonisse, kuna möödunud nädalal olin kõigepealt käinud ära toomas ja seejärel lahanud surnukeha, mis leiti Grampiani mägismaalt nõmmelt ühest hauast. See oli olnud tänamatu ülesanne. Kristalne härmatis oli muutnud nõmme ja mäetipud kivikõvaks, mis oli nii hingematvalt külm ja samas ilus. Moonutatud ohver oli noor naine, kelle isikut polnud veel tuvastatud. See oli teine selline surnukeha, kellele mul oli palutud viimaste kuude jooksul Grampiani järele tulla. Seni oli seda ajakirjanduse eest varjatud, aga mitte keegi uurimistiimis ei kahelnud, et tegemist on ühe ja sama mõrtsukaga, kes tapab uuesti, kui teda ei tabata, mis hetkel ei tundunud kuigi tõenäoline. Hullemaks tegi olukorra see, et ehkki surnukehade lagunemise tõttu polnud võimalik selles täiesti kindel olla, olin ma veendunud, et vigastused ei olnud surmajärgsed.