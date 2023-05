Raamatukoguhoidjad kogunevad kongressile «Raamatukogu on tulevik»

Visioonidokumendi «21. sajandi raamatukogu» sõnastuses on Eesti raamatukogude missiooniks kujundada inimeste lugemisharjumusi, toetada elukestvat õpet ja säästlikku mõtteviisi ning pakkuda ligipääsu informatsioonile, teadmistele ja kultuurile. Et kõikide väljakutsetega toime tulla arutletakse raamatukoguhoidjate suurfoorumi arutelupaneelis muuhulgas ka selle üle, milliseid oskusi raamatukoguhoidjad täna ja homme vajavad.

«Raamatukoguhoidjad töötavad selle nimel, et raamatukoguteenus oleks kättesaadav kõikidele Eesti inimestele hoolimata asukohast või sotsiaalmajanduslikest võimalustest. Raamatukogul on tulevikku, kui ta avatud ruumina on paigaks, kus kohtuvad erinevad inimesed ja vaatenurgad, mis soodustavad suhtlust, aitavad luua suhteid ja seeläbi kogukonnatunnet. Kas Eesti on valmis sellise demokraatliku ruumina põlistatama raamatukogusid?» küsib Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu juhatuse esimees Tuuliki Tõiste.