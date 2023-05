14 positiivset mõtet raamatust «Õnn on otsus»

Dalí Getter Karat, kes on koos GoodNews kirjastusega andnud välja raamatu «Õnn on otsus», peab enda missiooniks inspireerida inimesi elama kire ja julgusega, õpetada teadlikku manifesteerimist ning tuua õnnelikkus massidesse. Ta usub siiralt, et õnn on otsus ning püsiv õnnelikkus algab seestpoolt. Siiski tuleb õnnelik olemist harjutada, et see muutuks uueks normaalsuseks.