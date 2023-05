Kolme lapse ema avaldas vahva pildiraamatu, mis aitab lasteaiaeluga rõõmsalt alustada

«Sellises lasteaias käis ka üks minu tütardest, tuues juttudena koju kaasa nii naljakad ja lõbusad lood kui ka päevamured ja äpardumised. Temaga juhtus alati midagi. Kord oli kombekas päeval tehtud mudasuppi täis või vajasid püksipõlved liiga uljast rattasõidust korralikku parandustööd. Pärast loomade varjupaiga külastamist tuli aga last lohutada ja selgitada, miks loomad on jäänud koduta ning miks me ei saa neid kõiki endale võtta. Tütre lennukad jutud joonistasin ajapikku paberile ja hiljem lisasin ka tekstid. Nii tema kui tema sõbrad vaatasid ja lugesid neid väga meelsasti. Nii tekkiski mõte, et ehk võiks neid lugusid rohkemategi lastega jagada ning päris raamatuna välja anda,» räägib Kristel Lind. «Panin need lood kirja selleks, et aidata ka teistel lapsel oma lasteaiaeluga rõõmsalt alustada. Kuna algus võib olla raske, aitavad lühikesed lõbusad lood paremini sisse elada.»