Miks vajavad eestlased oma pidumajasid? Vastuse annab uus ülevaatlik teos rahvamajadest

Raamat «Igal vallal oma ooper: Eesti rahvamajade lugu» annab põhjaliku ülevaate eesti rahvamajadest. Autorid on kultuurisotsioloog Egge Kulbok-Lattik, arhitektuuriteadlane Karin Paulus ja ajaloolane Lauri Suurmaa. Raamat avab Eesti seltsi- ja rahvamajade sünni ja kujunemise kaudu maarahva moderniseerumise loo.

«Ootasime seda kaua!» kiidab suurt tööd teose väljaandja, Eesti Rahvamajade Ühingu esinaine Ülle Välimäe. «Oleme väga õnnelikud, et rahvamajade mõju ja kaalukas roll läbi sajandite nüüd kõigile nähtavaks saavad.»

Karin Paulus lisab, et raamat näitab, mil viisil seltsielu inimesi ühendab ja identiteeti loob. «Luubi all on ka rahvamajade arhitektuur 19. sajandist võimsate tänapäevaste ehitisteni.»