Sinijärv soovitab lugemist: mõnikord mõtled, et mida kuradit ja siis kohe, et ah sa raisk

Imbi Paju jääb sinna kahe vahele. Juba on jõutud «Kirjanduskliinikut» ka romaaniks nimetada. Ma ei arva, et ta on romaan. Ei arva ka, et oleks esseekogu või novellivalimik. Pigem retk läbi inimese ja inimlikkuse ning see ränd kulgeb kaudu kirjanduse, kaudu kogemuste, kaudu inimpeegelduse. Imbi Paju raamatud räägivadki suuresti Imbi Pajust, õigemini on autor nii aus, et ta laseb maailma põnevusel filtreeruda läbi hästi isikliku vastuvõttenurga. See pole sisseimu ega reflektsioon, see on maailma kildude isikupärane kokkupanemine. Jätkuv ja kaasahaarav. Kohati naiivne, uussiiras, teinekord ahhetamapanevalt kõikevõitev ja –võttev. Mõnikord mõtled, et mida kuradit ja siis kohe, et ah sa raisk. Ja siis, et mis vahet neil kahel elamusel nii väga on. Ja kas peakski.