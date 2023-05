Sinijärv soovitab: raamat, mille eest võib Dan Brownile mõne kunagise viltumineku andeks anda

Kui keegi oleks mulle kümme aastat tagasi ütelnud, et ühel päeval näevad mu silmad Dan Browni raamatut, mille on eestindanud Indrek Koff, siis naernuksin ütleja välja. Tundunuks, nagu keegi väitnuks, et hakkan ühel ilusal päeval Tammsaaret nautima. Mis on täiesti võimalik, ent äärmiselt ebatõenäoline. Ei või iiales teada, Brown on Koffi tõlkes olemas; tere tulemast, Anton Hansen.

Dan Brown, «Metsik sümfoonia». Foto: Raamat

Vaevalt, et üleilmsete põnevike tuules arvanuks keegi Dan Brownist lasteraamatu autorit. Saati veel luulekeeles kirjutatu oma. Kõhklustan muidugi, et Indrek Koff võib olla Browni riiminguid paremasse eesti keelde tõlkinud kui värk väärt on. Ent ei ole ilus kahtlusi ilma põhjendusteta õhku paisata. Eesti keeles raamat toimib ja mina olen rõõmus.

Lugesin natuke ja mõtlesin, et pagana ilus eestikeelne lasteluule. Kas Dan Brown tõesti nõnda oskab? Vaatasin tõlkija nime ja sain aru, et Indrek halvemini ei oskakski. Siis lugesin ilmavõrgust natuke algupära kõrvale ja – ei hullu. Alles seejärel mõistsin teose jaburamaid ja naksahkamaid kihte. Et poeeside sees on lugu ja loo sees on põnevik ja pildid mängivad kaasa ja mis kõik veel puha. Pluss et QR-koodi telefoniga skännides jõuab Dan Browni enda tehtud muusikateoseni, mida lugemise kõrvale kuulata. Jäägu muusikaline hinnang muusikalistele tarkadele – mu kõrva ei riivanud ja lastelegi näikse meeldivat, järelikult toimib ja väärib mu kiitu.