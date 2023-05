Gruusia päritolu Nino Haratischwili maalib lugejatele panoraamse pildi nn punasest sajandist

Teos ilmus saksa keeles 2014. aastal ja võitis mh Anna Seghersi preemia 2015, Lessingi preemiastipendiumi 2017, Bertolt Brechti auhinna 2018 ja Schilleri memoriaalauhinna 2019. Romaan kandideeris rahvusvahelisele Bookeri auhinnale, see on praeguseks ilmunud 25 keeles ja seda on üle maailma müüdud üle poole miljoni eksemplari.

Bryan Karentyk ajakirjast Times Literaty Supplement on öelnud, et «Kaheksas elu. (Brilkale)» on enamat kui perekonnasaaga: «See on ood, itk ja monument Gruusiale, gruusia rahvale, tema minevikule ja tulevikule». Boyd Tonkin The Financial Timesist on aga kirjeldanud Haratischwili romaani kui «rikkalikku perekonnalugude banketti, mida võib kogu selle kurbuse kiuste kugistada isuka rõõmuga».