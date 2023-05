Mulk Kristi Ilves esitleb raamatut «Minu Mulgimaa»

«Mulgimaa on ainus paik maailmas, kus olen tõeliselt õnnelik ja päriselt kodus,» tütleb Kristi Ilves. «See on paik, kus tunnen, et nii inimesed, loodus kui kultuur on omad ja toetavad mind. Ka töö mulgi keele hoidja, edendaja ja õpetajana on kuidagi iseenesest minuni jõudnud.»