INTERVJUU ⟩ Elina Naan: meie kodus kunagi ei vesteldud omavahel. Kirjutamine oli minu jaoks nagu ravim

Loomingu puhul arvan, et keda see ei kõneta, ei võta seda lihtalt kätte, see läheb neist mööda. Tagasisidet annavad need, kelleni see peab jõudma, ja nad soovitavad edasi. Jälle on kõigega ju nii. Ma arvan, et kõige kriitilisemad on alati need, kes ise midagi ei tee.

Milline on sinu suhe muusikaga ja kui oluline on muusika sinu jaoks?

Muusika on väga oluline, väga-väga oluline. Muusika on ka üks ravimkeel, mida me kõik mingis osas valdame. Kui minu tööriist on sõna, siis kellelgi teisel on mõni pill või ta hääl lauljana. Need anded on ära jaotatud.

Muusika loob õige meeleolu või valime oma meeleolu toetamiseks õige muusika. Muusika on nagu totaalne salakeel. Kui mul on hästi lihtne mõelda sõnu välja, siis kui teeksime klassikalist laulu, on täielik müstika, kuidas tekib viis. Tean, et paljudel muusikutel tekib viis sõnadega koos, nii et oleme ka rääkinud, et nii äge, kuidas me oleme erinevad.

Elina Naan. Foto: Sander Ilvest

Sa oled juba seitse aastat korraldanud naistele retriite. Ole hea ja selgita, mis seal toimub.