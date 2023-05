LEINAV AJU ⟩ Psühholoog: aju ei suuda mõista nii abstraktset sündmust nagu surm

Kuna lähedus on mõõdik, mille abil me jälgime, «kus» me oma suhtes armsa inimesega asume, on ajul selle inimese surma korral ja selle mõõtme kadumisel raske aru saada, mis juhtus. Aja ja ruumi puhul, kui lähedane pole kohal, usub aju lihtsalt seda, et ta on korraks ära läinud või tuleb hiljem. Aju jaoks on pole tõenäoline, et need mõõtmed enam ei kehti, et inimest pole enam siin ega praegu. Kui armas inimene on surnud, siis võime tunda, et teda pole enam lähedal, aga aju ei usu seda ainult sellepärast, et mõõde enam ei kehti, vaid arvab, et inimene on pahane või kaugeks jäänud. Temalt vastust kuulmata, isegi loogiliselt teades, et ta ei saagi seda anda, võib aju olla veendunud, et me ei pinguta selle inimeseni jõudmiseks piisavalt ega palu piisavalt tuliselt teda tagasi tulla.