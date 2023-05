Kas inimene võib iseenesest põlema süttida?

Kohtuantropoloog David Hunter on Grampiani mägismaalt, kus ta oli pidanud järjekordset moonutatud surnukeha lahkama, teel tagasi koju Londonisse oma tüdruksõbra juurde. Selle asemel tuleb ta vastu politseiülema palvele ja sõidab Välis-Hebriididele kaugele Runa saarele, et uurida kohutavat avastust.

Simon Beckett, «Luudesse kirjutatud». Foto: Raamat

Hunter on näinud surma mitmel kujul, kuid isegi teda rabab see, mille ta eest leiab: peaaegu täielikult põlenud surnukeha, ainult jalalabad ja üks käsi on tulest puutumata.

Kas see võib olla klassikaline juhtum inimese iseeneslikust süttimisest? Kohalik politsei on kindel, et tegemist on õnnetusjuhtumiga, kuid Hunter pole selles veendunud. Põlenud säilmeid uurides leiab ta tõendeid, mida kartis. See ei olnud juhus, see oli mõrv.

Samal ajal kui väike kogukond püüab Hunteri leiust toibuda, tabab saart katastroofiline torm. Elekter kaob, side mandriga katkeb ja tulesurmasid tuleb aina juurde.

***

Veedan suure osa tööpäevast surnute seltsis. Vahel on nad pikka aega surnud olnud. Olen kohtuantropoloog. See on minu eriala ja fakt, millega enamik inimesi ei taha tegelda enne, kui just vaja. Olin mõnda aega samasugune. Kui mu abikaasa ja tütar autoavariis hukkusid, tuletasid välitööd mulle iga päev mu kaotust meelde ja see oli liiga piinav. Nii sai minust perearst, kes tegeles elavate, mitte surnutega.