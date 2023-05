«Milline elevus: kaks neljateistaastast, kes on salamisi armunud»

«Mis selle nimi on?» küsis Emilie. Ta oli taimenimesid õppinud, aga see varjus kasvav taim oli tal kuidagi kahe silma vahele jäänud. «Yerba buena.» «Naljakas,» ütles Emilie. «Mu vanemate lemmikrestoran on sama nimega. Mäletad, Pablo? See, kus me Sunsetil käisime?» «See peen?» «Jep.»

Pablo viskas umbrohu, mille oli üles kitkunud, ämbrisse ja läks Sara kõrvale taime juurde. Ta murdis ühe varre ja kõlgutas seda Emilie nina ees. «Siin on sulle mündioks. Võid kogu oma raha hoopis mulle anda.» Kõik naersid, isegi proua Santos. «Nii et see siis ongi mingisugune münt?» küsis Emilie lehte sõrmede vahel hõõrudes. «Jah, see sobib hästi tee sisse,» vastas proua Santos. «Enamik neist taimedest sobib. Teeaeda on lihtne hooldada. Täpsemini taimeteeaeda. Väikesed taimed. Vähenõudlikud. Ma korjan sulle mõned. Saad katsetada, mis sulle meeldib.»