«Sedasorti valu, mida tema tundis, leiab kiiresti leevendust, kui seda oma kehaga pakkuda»

Tol õhtul, kui see mees mulle ütles, et tahab minuga normaalset elu alustada, asus Brilka, mu surnud õe tütar ja ainus õelaps, teele Viini poole, kohta, mille ta endale kodumaaks, oma isiklikuks utoopiaks oli valinud, ja seda kõike pelgalt soli­daarsuse tõttu ühe surnud naisega. Selle surnud naise, minu vanatädi ja seega Brilka vaartädi, oli ta oma kujutelmas kangelannaks teinud. Ta kavatses Viinis oma vaartädi laulude õigused kätte võidelda.

Pärast seda, kui ma diivanile istunud, näo kätesse peitnud, silmi hõõrunud ja Amani pilku nii pikalt kui võimalik vältinud olin, teadsin ma, et pean jälle pisaraid valama, aga mitte praegu, mitte just sel hetkel, kui Brilka rongiaknast vana, uut Euroopat mööda tuhisemas nägi ja esimest korda pärast ükskõiksuse mandrile jõudmist naeratas. Ma ei tea, mida ta nende tillukeste sildadega linnast lahkudes nägi, mis teda naeratama pani, aga see polegi enam tähtis. Peaasi, et ta naeratas.