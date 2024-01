Kirjanik Anthony Burgess soovitab 3 düstoopiat, mida saab ka eesti keeles lugeda

Norman Mailer, «Alasti ja surnud». Foto: Raamat

Maileri maailmakuulsaks teinud raamatus «Alasti ja surnud» kajastuvad autori kogemused Filipiinide sõjatandrilt. Lugu räägib rühmast Ameerika sõdureist, kes saadeti üht Vaikses ookeanis asuvat saart üle võtma. Romaan, mida on peetud üheks paremaks Teist maailmasõda kajastavaks teoseks üldse, kirjeldab realistlikult sõjakeerisesse sattunud meeste tundeid võõral maal. Iga tegelase olemus avatakse ükshaaval ja sügavuti. Raamatu lõpuks on lugeja kohtunud hulga erinevate ja huvitavate kangelastega, kes tegutsevad tõepärases õhkkonnas.

Anthony Burgessi sõnul on selles teoses väga hästi kirjeldatud sõja mõttetust ja see on noore autori kohta hämmastavalt küps romaan. «See on endiselt Maileri parim, ja kindlasti ka parim sõjaromaan, mis Ameerika Ühendriikides on ilmunud,» märkis Burgess.

George Orwell, «1984». Foto: Raamat

Winston Smith töötab Okeaania Tõeministeeriumis, kus tema ülesanne on ajalugu ümber kirjutada. Ta on pisike mutter Partei masinavärgis, mida juhib kõikvõimas Suur Vend. Totalitaarses ühiskonnas, kus valitseb propaganda, järelvalve ja tsensuur, leiab Winston kolleeg Julia seltskonnast tuge – armastuse, mõningase vabaduse ja lootuse paremaks tulevikuks. Kuid nad ei tea, et Suur Vend jälgib kõike ja kõiki.