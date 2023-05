Apollo raamatupoodide müügiedetabeli esikohal on Jaak Kangilaski mälestusteraamat «Minu elud». Teose esimene osa on ootuspärastel teemadel – õpingutest, tööst, Eesti kunstiringkondadest. Raamatu teine pool on tema elu seni tundmatust poolest – kuidas ta töötas üle neljakümne aasta kolme erineva riigi luureteenistuste heaks.