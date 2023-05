Ilmunud on Kadrina murdes kirjutatud luulekogu

«Kivi alla kükakille» on kirjutatud Kadrina murdes, mida autor kodus emakeelena kõneleb ja mida ta on põhjalikult uurinud. Kadrina murdes ei ole varem peaaegu üldse ilukirjandust avaldatud, ainsaks erandiks on Kristen Suokass luulekoguga «Tagassi inglite juure» (2014). Raamatu tarvis on Teinfeldt-Grins murdele loonud oma kirjapildi, et keele kõla võimalikult täpselt paberile panna.