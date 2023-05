Eesti Vabaõhumuuseum tähistab oma sünnipäeva toimetiste ilmumisega

22. mail muuseumi 66. sünnipäeval ilmunud Eesti Vabaõhumuuseumi Toimetised «Maa-arhitektuur ja maastik. Ajakaja» jätkab traditsiooniliselt arhitektuurilise pärandi tutvustamist, kuid tehakse ka tagasivaade Eesti Vabaõhumuuseumi ajaloole. Uues väljaandes avavad muuseumi teadurid ja ka uurijad väljastpoolt eri tahke Eesti arhitektuuri- ja ehitusajaloost. «Maa-arhitektuur ja maastik. Ajakaja» toimetajad on vabaõhumuuseumi teadur-kuraator Maret Tamjärv ja maa-arhitektuuri osakonna juhataja Vivian Siirman.

Eesti Vabaõhumuuseumi juhatuse liikmel Tanel Veeremaal on hea meel «Ajakaja» üle, sest see ilmub vahetult enne Eesti Vabaõhumuuseumi ühe rajaja Fredi Tompsi sünnipäeva. «Seitsmes Eesti vabaõhumuuseumi toimetiste köide on väärikas kingitus muuseumi jaoks väga olulisele inimesele. Teisalt saavad meie muuseumi töötajad jagada avalikkusega oma varasemate aastate uurimistöö vilju. Teeme tagasivaate vabaõhumuuseumi algusaastatesse, kuid näitame ka selle elujõulisust,» märkis Veeremaa.