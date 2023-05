Ilmus Graeme Macrae Burneti geniaalne romaan «Patsiendi lugu»

Romaanis mängitakse eri vormidega, mis süvendavad tunnet, et kõiges peaks kahtlema – märkmeraamatuid raamistavad katkendid biograafiast, mille kirjanik psühhiaatrist «uurimistöö» tulemusel kirjutas. Teoses käsitletakse nõtkelt ja vaimukalt 1960. aastate ühiskondlike murrangute ja psühhiaatria kaudu selliseid teemasid nagu tõde, tegelikkus, identiteet, usaldusväärsus ja minapildi muutlik olemus. Väljamõeldised on põimunud kultuuriajalooga ja romaanis võib kohata päriselt elanud inimesi.

Graeme Macrae Burnet on üks hinnatumaid briti romaanikirjanikke, keda näiteks ajalehes Sydney Morning Herald on nimetatud marruajavalt geniaalseks. Tema teosed on pälvinud ohtralt kiitust ja auhindu ning neid on tõlgitud enam kui 20 keelde (eesti keeles on varem ilmunud romaan «Tema verine sepitsus»). «Patsiendi lugu» oli Bookeri preemia kandidaatide seas ja seda on nimetatud teoseks, mis toob suurepäraselt esile Burneti mitmekülgse ande.