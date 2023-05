Selgusid aasta parimad raamatukoguhoidjad

Pidulik Aasta raamatukoguhoidja 2022 tunnustusõhtu toimus Eesti raamatukoguhoidjate XII kongressi raames 18. mail Viimsi Artiumis. Tunnustusi jagab ERÜ koostöös kultuuriministeeriumiga, auhindade andmist toetab Kultuurkapital. Laureaadid valis esitatud kandidaatidest ERÜ juhatus ja eelmise aasta tegevuste eest said tunnustatud järgmised inimesed:

Parim noor raamatukoguhoidja Kelli Pullisaar on loonud Tallinna Keskraamatukogule TikToki kanali, milles postitatud videod on aidanud raamatukogu tegemisi ja lugemissoovitusi eelkõige just noortele lähemale tuua.