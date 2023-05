Selgub esimene Jaan Kaplinski nimelise stipendiumi laureaat

Stipendiumi, mille suurus on kuni 2000 eurot, annab välja Jaan Kaplinski Selts. See on mõeldud toetama uurijaid, kes tegelevad Jaan Kaplinski loomingu ja mõttemaailma uurimisega, lõimides seda 21. sajandi aktuaalsete teemadega, nagu inimese ja looduse suhe, globaliseerumine, tehisintellekt, religioon jms. Stipendium toetab ka Kaplinski loomingu mõju uurimist teistes kultuurivaldkondades. Stipendiumi laureaati tutvustab reedel stipendiumikomisjoni esimees Joosep Susi.