Londonis elav eesti dirigent Reet Kromel avaldas omanäolise noodiraamatu

ReeT Kromeli elu on juba üle kahekümne viie aasta kulgenud kodust eemal kargel Inglismaal, ent kes meist ei mäletaks veel tema helisevat versiooni Olav Ehala laulust «Siin on oja».

Reet Kromel, «7 laulu ja 7 seadet kooridele». Foto: Raamat

Eesti ei ole mitmekülgse muusiku hingest kuhugi kadunud. Selle tõestuseks on kakematu sidemete hoidmine kodumaaga, eestluse edendamine võõrsil ja see sama laulik, kuhu on koondatud nii Reeda originaallooming, kui ka mitmed imekaunid seaded eesti rahvalauludest.

«Pikkade aastate jooksul olen dirigeerinud erinevaid välis-eesti laulukoore ning tean, et just muusika on olnud see suhtlusvahend, mis on mind Eestimaaga ühendanud ja kaugel olles sidemeid hoidnud ja tugevdanud,» ütleb Reet Kromel. «Londonis elades olen alati püüdnud alal hoida ja edendada Eesti muusikat ning tutvustada maailmale meie rikast laulukultuuripärandit.»

Aja jooksul on Reet kirjutanud ja seadnud rohkelt muusikat, millest põhiline osa on kirjutatud sega- ja naiskooridele, hulka ka mõned duod ja soololaulud. «Sellest kogust olen loonud ja avaldanud omanäolise noodiraamatu pealkirjaga «7 laulu ja 7 seadet kooridele». Peale omaloomingu ja kooriseadete, võib lauluraamat leida ka uusi ja kõlaliselt põnevaid rahvalaulutöötlusi, milles olen stiililiselt eksperimenteerinud nii kaasaegsemate kui ka jazzilike kõlavärvidega.»