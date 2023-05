Ilmus uus põnevik Taani krimikuningalt, kes veetis osa lapsepõlvest vaimuhaiglates «isa töö juures»

Jussi Adler-Olsen (s 1950) on Taani menukaim krimiautor. Taani krimikuningaks tituleeritud Jussi kuulsa Q-osakonna sarja raamatuid on müüdud maailmas kokku üle 27 miljonit eksemplari, tõlkeõigused on müüdud 42 keelde. Eriti menukad on raamatud lisaks Taanile ka Saksamaal, Hollandis ja Norras, kus iga uus raamat vallutab edetabelid nädalateks. Raamatute põhjal on valminud praeguseks viis filmi, mis on olnud Taani kõige vaadatavamad filmid ning tuntud ka Eesti televaatajatele.