Festivali HeadRead raames on avatud uued illustratsiooninäitused

Illustraator Oksana Drachkovska (1987) on lõpetanud Lvivi Riikliku Kunstiakadeemia maali eriala. Oma karjääri jooksul on ta teinud koostööd paljude kirjastuste ja ajakirjadega ning loonud ka kommertsillustratsioone ettevõtetele üle maailma. 2016. aastal pälvis ta Gaude Polonia (Poola) ja SAIA (Slovakkia) stipendiumid. Aastal 2020 võitis tema illustreeritud raamat «Hüppamatu jänku ja tema vapper ema» Lvivi raamatumessil 6-8-aastastele lastele mõeldud raamatute kategoorias parima kirjanduse auhinna. Aastatel 2021, 2022 ja 2023 oli ta Bologna lasteraamatumessi illustratsioonivõistluse finalist.

Oksana suurimaks inspiratsiooniallikaks on loodus, maastikud ja reisid. Üle kõige meeldib talle töötada raamatutega, milles on poeetiline meeleolu ja mäng metavormiga.

Lastekirjanduse keskuse trepigaleriis on üleval isikunäitus hispaania kunstnikult Paco Rocalt (1969), kes on õppinud Valencia kunsti- ja disainikoolis ja tegutseb peamiselt koomiksikunsti vallas. Roca koomikseid on tõlgitud paljudesse keeltesse ja ta on pälvinud rohkesti tunnustust erinevate auhindade näol nii Hispaanias kui välismaal. Illustraatorina on ta teinud kaastööd ajalehtedele El País, Il Corriere Della Sera jpt, aga ka vabaühendustele Greenpeace, Piirideta Arstid, Punane Rist jne.