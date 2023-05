Purjumiiter, endelõps ja kribukeeks — mulgi uudissõnade tegemine on üks äraütlemata lõbus töö

Mida seal murderingides siis tehakse? Üks väga oluline asi täiskasvanud murdekeelehuvilisele on mulgikeelne keskkond – kodus, tööl ja poes pole lapsepõlves omandatud keelt enam kellegagi rääkida, sageli puuduvad selleks ka julgus ja harjumus. Siin on aga võimalus paar tundi kaks korda kuus olla keelekeskkonnas. Püüan inimesi ikka julgustada ja ärgitada kõnelema. Harvad ei ole juhtumid, kui inimene käib juba mitu aastat ringis, aga ütleb, et kõnelda ei oska. Ja siis pääseb kõne nagu paisu tagant välja – äkki on tekkinud julgus ja soov end mulgi keeles väljendada. Algusest peale püüan ka rõhutada, et ükski keelekuju pole vale, lihtsalt mõnikord annab mõnd asja mulgipärasemalt öelda või on sisse lipsanud naabermurrete vorme.