RETSEPT ⟩ Kopsurohust keedis aitab nii külmetus- kui seedehäirete korral

Mais ja juunis õitseb meie sega- ja lehtmetsa serval punakasroosade, hiljem violetseks tõmbuvate õitega kopsurohi, mis on tuntud ka luuvalulille ja metstubaka nime all. Kui kevadel või talvel on läbipõetud koroona, gripp või bronhiit, on kopsurohi hea tervendaja, kirjutab Aili Paju äsjailmunud raamatus «Apteek metsas».