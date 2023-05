LEEDU PARIM NOORTEROMAAN ⟩ «Tean, mida tähendab olla peki, kelle üle kõik naeravad. Aga nüüd naeran mina»

Õigupoolest küll talle pühendatud jumalateenistuse. Keha pole senini leitud, kuigi sellest ööst on möödas terve nädal. Nad ütlevad, et jätkavad otsinguid. Otsivad ta laipa, see on ütlematagi selge. Ei saa olla, et ta pääses ja puges peitu. See oleks rumal. Kui ta oleks elus, oleks ta juba koju ilmunud. Talle meeldisid kurjad naljad, aga see oleks isegi tema kohta liig mis liig. Ja kestab liiga kaua. Ta ei peaks vastu, oli ju selline kärsitu, ei lasknud ka teistel rahus elada. Aga nüüd on kõik lõpetatud. Puhka rahus, Deimantė. Igavesti.