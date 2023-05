«Kuidas saab üks üheteistaastane tüdruk lihtsalt hotellist kaduda, eriti kui ta...»

Järgmisel õhtul helistas mulle ema, kes ähvardas iga kord surra, kui ma juba varsti ei naase kodumaale, kust ma aastaid tagasi põgenenud olin. Ta teatas mulle värisevi hääli, et «laps» on kaduma läinud. Mul läks veidi aega, enne kui ma aru sain, millisest lapsest jutt käib ja kuidas see kõik minuga seotud on.