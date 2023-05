GALERII ⟩ Riigikohus tähistas taasloomise 30. aastapäeva raamatu avaldamisega

Kohtu algusaastatest jutustavas teose autorid on riigikohtunik Nele Parrest ning ajakirjanik Hannes Rumm. Raamatus räägivad oma loo 1993. aastal kõrgeimas kohtus tööle asunud tippjuristid – kuidas keegi riigikohtunikuks sai, kui erakordsed olid töötingimused ja elu-olu, missugused kohtuasjad nende lauale jõudsid ja kuidas need Eesti saatust mõjutasid.

Villu Kõve rõhutas oma kõnes kohtupidamise sõltumatuse olulisust. «Kohtuvõimu sõltumatus on kogu ühiskonna ja riigi, kõigi tema põhiseaduslike institutsioonide hool, sest see on ühtlasi hool õiguse ja õigluse eest, Eesti vabaduse eest,» ütles Riigikohtu esimees.

Kõve märkis, et kohtuvõimu sõltumatust tuleb kaitsta ka aegadel, kui see võib tunduda lootusetu. «Kui kohtule on vastu poliitiline võim või manipuleeritud avalik arvamus. Institutsiooni tõeline sisu avanebki raskel hetkel. Kas ta suudab täita ka siis oma ülesandeid või annab järele konjunkturismile? Usun ja loodan, et Riigikohus suudab ka raskel hetkel jääda truuks neile põhiväärtustele, millesse uskudes oleme koos kasvanud,» sõnas ta.