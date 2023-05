Ilmus raamat Eesti metsade salapärasemast ja ohustatumast imetajast

Äsja ilmunud «Lendoravaraamat» annab ülevaate selle omapärase looma bioloogiast, eluviisist ja käitumisest. Raamatu kaante vahele on talletatud lendorava uurimise ajalugu Eestis alates esmamainimistest 18. sajandi lõpus kuni tänapäevani välja. Vaatluse all on ka lendorava kui vanade metsade elustiku katusliigi kaitse ja sellega kaasnevad probleemid metsaomanike hinnangul. Raamatusse on kogutud meeleolukaid meenutusi kohtumistest lendoravatega.