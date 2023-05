KAS OLED RAHVAPEOKS VALMIS? ⟩ Saa tuttavaks Eesti tikandi ja taimornamentidega

Tulemas on suvised rahvapeod ning laulu- ja tantsupidu. Viimane aeg on oma rõivastele ise midagi tikkida või uurida, kust on meie tikandid pärit ja mida need tähendavad. Etnoloog Elle Vunderi raamatust «Eesti rahvapärane taimornament tikandis» leiad Eesti rahvulike tikandite kohta väga põhjaliku ülevaate.